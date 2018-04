मौत से पहले एक्टर की आखिरी FB फोटो, नहीं पता था कुछ घंटों में हो जाएगा ऐसा

सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि...

नरेंद्र की मौत की खबर से बॉलीवुड स्टार्स शॉक में हैं। उन्होंने ट्विटर पर नरेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा।

सोनू सूद ने लिखा,'Awww. That’s so sad. He was a lovely human being. May his soul rest in peace.'

डायरेक्टर अशोक पंडित ने लिखा,'It’s really shocking to hear about the sad demise of our friend #NarendraJha who was a brillinat actor & a great human being. Will miss U. #RIP.

हंसल मेहता ने लिखा,'What a shocker! Narendra Jha? This profession is truly a killer.

राहुल ढोलकिया लिखते हैं, - Gosh !! Tragic. Shocking. Musa bhai no more ??