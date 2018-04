जाह्नवी- ईशान का Viral हो रहा एक वीडियो, ये है उसकी सच्चाई

मॉम श्रीदेवी की मौत के बाद बेटी जाह्नवी कपूर शूटिंग पर लौट आई हैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'धड़क' की शूटिंग शुर कर दी है। शूटिंग सेट से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जाह्नवी कपूर अपने को-स्टार ईशान खट्टर के साथ नजर आ रह हैं। वीडियो में ईशान किसी सोच में डूबे दिख रहे हैं, वहीं जाह्नवी उनसे बात करती नजर आ रही हैं। क्या आप वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानते हैं। यदि नहीं तो आपको बता दें कि ये वीडियो अभी का नहीं है। रिपोर्ट्स की मानें तो ये वीडियो फिल्म की शूटिंग के पहले शेड्यूल का है। मस्ती के मूड में दिख रही जाह्नवी...

जाह्नवी और ईशान के वायरल हो रहे वीडियो को ईशान खट्टर टीम के इंस्टाग्राम पर हाल ही में शेयर किया गया है। इस पर कैप्शन लिखा है, '#tbt @ishaan95 and @janhvikapoor on the sets of #Dhadak😍❤ #ishaankhatter#janhvikapoor

alicool000😎'. इस वीडियो में जाह्वनी मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। उन्होंने पीले रंग का सूट पहन रखा है और वे ईशान से कुछ बात कर रही है। वहीं, ईशान चुपचाप कुछ सोचते नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि करीब 13 दिनों तक परिवार के साथ रहने के बाद 8 मार्च से जाह्नवी सेट पर लौटी हैं। फिल्म 'धड़क' के डायरेक्टर शशांक खैतान ने बताया कि, हां हमने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, टीम ने ब्रेक लिया है ये सिर्फ अफवाह है। हमने मुंबई में शूटिंग शुरू की है और इसके बाद हम कोलकाता शेड्यूल को पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो जाह्नवी और ईशान फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग बांद्रा में करेंगे। यहां पर कुछ रोमांटिक सीन्स शूट किए जाएंगे। इसके बाद जाह्नवी और ईशान कोलकाता में इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। दोनों ने फिल्म के पहले भाग की शूटिंग खत्म कर ली है। बात दें कि ये फिल्म मराठी फिल्म 'सौराट' का रीमेक है। फिल्म को प्रोड्यूसर कर रहे हैं। फिल्म 6 जुलाई की रिलीज होगी।

