VIDEO: कैटरीना ने कुछ ऐसे किया आमिर को बर्थडे विश

53 साल (14 मार्च) के हो गए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही ने उन्हें अलग अंदाज में बथर्ड विश किया। कैट ने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर कर उन्हें बधाई दी। वीडियो इसी फिल्म के गाने के डांस रिहर्सल के दौरान का है। वीडियो शेयर करते हुए कटरीना ने लिखा, 'Happy happpyyy birthday to you Aamir Khan ⭐ dancing into the year like ..... 🕺💃 here’s to many more dances together , hanging off straps , hoops etc Oh ...and welcome to Instagram'.दोनों पहले भी कर चुके हैं साथ काम...

कैटरीना कैफ और आमिर खान 'धूम 3' में भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। वहीं 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में आमिर खान, कैटरीना कैफ और के अलावा फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में कैटरीना का एक डांस नंबर है। बता दें कि फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान की शूटिंग इन दिनों जोधपुर में चल रही है।



