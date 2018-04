एक्टर ने की पाकिस्तानी एक्ट्रेस को Kiss करने की कोशिश, वायरल हुआ वीडियो

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान एक फिर चर्चा में हैं। हाल ही में लक्स स्टाइल अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया था। इवेंट में माहिरा को फिल्म 'वरना' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। जब वे अवॉर्ड लेने स्टेज पर गईं तो उनके साथ अजीब वाक्या घटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल, हुआ यूं कि जब स्टेज पर माहिरा अवॉर्ड लेने पहुंची तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर जावेद शेख भी वहां मौजूद थे। अवॉर्ड लेने के बाद जैसे ही माहिरा, जावेद शेख से हाथ मिलने गई तो जावेद ने हाथ मिलाने के बाद उन्हें किस करना चाहा। हालांकि, माहिरा ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और इग्नोर करते हुए स्टेज से नीचे आ गईं। वायरल वीडियो पर ट्रोल हुए जावेद शेख...

जावेद शेख का माहिरा को किस करने की कोशिश वाला वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये देखकर माहिरा को बुरा लगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'I have just woken up to such silly stuff floating around. It’s good to be aware and have an opinion but for Gods sake don’t use anything and everything to make news. Javed Sheikh of all people! He is a legend and a mentor to all of us in this industry. Would vouch for him always'.



बता दें कि माहिरा ने के साथ फिलम 'रईस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनका नाम के साथ जोड़ा जा चुका है। पिछले साल सितंबर में वे रणबीर के साथ सिगरेट पीती नजर आईं थी। दोनों की स्मोकिंग करते फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें माहिरा की कुछ फोटोज...