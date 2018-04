बॉलीवुड एक्ट्रेस का हुआ शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, सामने आया वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। सामने आए इस वीडियो में उनके लुक में चेंज नजर आ रहा है। उनका फोटो देखकर लगता है कि उन्होंने अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाया है। वैसे तो उनका डार्क कॉम्पलेक्शन है लेकिन इस वीडियो में वे गौरी दिख रही हैं। उनके पहले और अभी के लुक पर नजर डाले तो बेहद चेंज नजर आ रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'Love love love .. n that makes everything worth it ! Happy Valentine’s Day .. may we all find a piece of the fairy tale ❤️❤️❤️'. इन फिल्मों में आएंगी नजर...

चित्रांगदा सिंह की अपकमिंग फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर 3' और 'बाजार' है। ये दोनों ही फिल्में इसी साल रिलीज होगी। चित्रांगदा ने 2003 में 'हजार ख्वाहिशें ऐसी' से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'सॉरी भाई' (2008), 'देसी ब्वॉज' (2011), 'ये साली जिंदगी' (2011), 'आई मी और मैं' (2013) आदि में काम किया है। हालांकि, वे अभी तक बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं।



