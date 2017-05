एक इवेंट में दिखा शिल्पा का इंडो-वेस्टर्न लुक, पोस्ट की फोटो

शिल्पा शेट्टी की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं। हाल ही में इन्होंने दुबई के एक इवेंट में शिरकत की। इस दौरान इनका इंडो-वेस्टर्न लुक देखने को मिला। इस मौके पर इन्होंने साड़ी पहनी थी, उसकी प्लीट्स बहुत ही मॉडर्नाइज्ड थी। इसके साथ उन्होंने हेवी ईयररिंग्स पहने थे। इसमें वो बेहद स्लाइलिश नजर आ रही थी। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अजय शेलर ने इनकी आंखों को हाईलाइट किया था। वहीं, सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट शीतल खान ने इनका हेयरस्टाइल बनाया था। शिल्पा ने अपना एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कैप्शन दिया है, For the event tonight dressed in @rebeccadewanofficial @anmoljewellers and @miumiu shoes. Hair by @sheetalfkhan makeup @ajayshelarmakeupartist