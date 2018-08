विन ने दीपिका को छोड़ थामा इस एक्ट्रेस का हाथ, वहीं गॉर्जियस लुक में दिखीं प्रिटी

मुंबई. प्रिटी जिंटा और उर्वशी रौतेला हाल ही में मुंबई में हुए दीपिका और विन की हॉलीवुड फिल्म 'XXX' के प्रीमियर पार्टी में पहुंची। इस दौरान प्रिटी ब्लैक कलर के हाई-नी स्लिट गाउन में काफी गॉर्जियस लुक में नजर आईं। तो वहीं उर्वशी रेड कलर के गाउस में काफी स्टनिंग लगीं। विन से नजदीकियां बढ़ाती नजर आईं उर्वशी...

उर्वशी ने प्रीमियर के फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। इन फोटोज में नो डाउट रेड गाउन में उर्वशी काफी स्टाइलिश लग रही हैं। लेकिन साथ वो विन डीजल से भी नजदीकियां बढ़ाती नजर आ रही हैं। एक फोटो में विन ने उर्वशी का हाथ थाम रखा है और वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।

इंस्टा पर दिखा प्रिटी की न्यू लुक

प्रिटी ने अपने इस न्यू लुक की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, "realpzThank you @leepakshiellawadi &@rsbyrippisethi for putting this awesome look together for me #Afterparty #xxxthereturnofxandercageTing !"।

