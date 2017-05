मैगजीन के फोटोशूट में दिखा कैटरीना का सिजलिंग अवतार, शेयर की Photos

(33 साल) ने हाल ही में एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। मई मंथ की इस मैगजीन के लिए फैशन फोटोग्राफर मारियो टेस्टीनो ने उनके फोटोज क्लिक किए हैं। कैटरीना ऐसी पहली बॉलीवुड स्टार है, जिन्हें मारियो ने क्लिक किया है। इस न्यू फोटोशूट में कैटरीना का सिजलिंग लुक देखने को मिल रहा है। इस शूट के लिए कैटरीना ने डिफरेंट एंगल से फोटोज क्लिक करवाएं हैं। एक फोटो में स्काई ब्लू और व्हाइट कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं, वहीं एक फोटो में वे व्हाइट बिकिनी में बेड पर लेटी हुईं दिख रही हैं। कैट ने इस शूट की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'Thank you @mariotestino for the wonderful experience of shooting for the legendary #TowelSeries ... You must come see us again soon . Here u go @anaitashroffadajania😘'. कैट ने हाल ही में ज्वाइन किया है इंस्टाग्राम...



2003 में आई फिल्म 'बूम' से कैटरीना कैफ ने डेब्यू किया था। हालांकि, ये फिल्म सुपरफ्लॉप रही थी। इसके अलावा कैट ने 'मैंने प्यार क्यूं किया' (2005), 'नमस्ते लंदन' (2007), 'अजब प्रेम की गजब कहानी' (2009), 'राजनीति' (2010), 'जिंदगी न मिलेंगी दोबारा' ( 2011), 'एक था टाइगर' (2012), 'धूम-3' (2013) सहित कई हिट फिल्मों में काम किया है। कैट, अनुराग बासु की फिल्म 'जग्गा जासूस' में नजर आएंगी, जो जुलाई 2017 में रिलीज होगी। वहीं, वे के साथ फिल्म 'टाइगर जिंदा है' में भी नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। बता दें कि कैटरीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है और उनके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स भी बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर सलमान ने कैट का वेलकम किया था और एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया था, 'Pls instantly welcome on insta The Tigeress Zinda hai @katrinakaif'.