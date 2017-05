'अमर अकबर एंथोनी' को 40 साल पूरे, बिग बी ने बच्चों के साथ शेयर की फोटो

अमिताभ बच्चन ने 1977 में आई फिल्म 'अमर अकबर एंथोनी' के रिलीज के होने 40 साल पूरे पर फोटो शेयर की है। ट्विटर पर उन्होंने श्वेता और अभिषेक के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "40 years of Amar Akbar Anthony .. and Shweta and Abhishek visit me on the set when I was doing song 'my name is Anthony Gonsalves." Isn't that adorable? बता दें कि फिल्म के गाने 'माय नेम इज एंथोनी...' की शूटिंग के दौरान श्वेता और अभिषेक उनसे मिलने आए थे। इस दौरान श्वेता 3 साल और अभिषेक 1 साल के थे।'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में आमिर, कैटरीना और फातिमा के साथ आएंगे बिग बी नजर...

बिग बी आमिर खान, और फातिमा सना शेख के फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्णन आचार्य हैं। बिग बी फिलहाल '102 नॉट आउट' फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में वे 102 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। वे इस फिल्म में ऋषि कपूर के पिता बने हैं। अमिताभ ने ट्विटर पर फिल्म में अपने कैरेक्टर के बार में लिखा, 'Fortunate to still be seeing my self thus. Shamitabh, Piku, Wazir, Te3n, Pink, Sarkar3 and 102 Not Out.' उन्होंने जिन फिल्मों में बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया है, उन फोटोज का एक कोलाज शेयर किया हैं। फिल्म '102 नॉट आउट' इस फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला हैं।