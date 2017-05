जावेद अख्तर की 10 साल की पोती ने किया सिंगिंग डेब्यू

मुंबई। अख्तर फैमिली में सभी मल्टी-टैलेंटेड हैं, इसमे कोई डाउट नहीं। जावेद अख्तर कवि और लिरिसिस्ट हैं। इनकी बेटी जोया अख्तर बहुत अच्छी फिल्ममेकर हैं। वहीं, बेटे फरहान अख्तर डायरेक्टर और सिंगर होने के साथ ही एक अच्छे एक्टर भी हैं। सोर्स की मानें तो इस फैमिली के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी दस साल की पोती अकीरा ने हाल ही में एक वंडरफुल सॉन्ग लिखा है। इतना ही नहीं, उस सॉन्ग को रिकॉर्ड भी किया गया है।

जावेद का ट्वीट My ten year old Grand daughter Akira has written a wonderful song n has sung it beautifully, recorded it too . Want to see a proud grand PA. ये ट्वीट पढ़ने के बाद जावेद की पोती का लिखा सॉन्ग सुनने का फैन्स को बेसब्री से इंतजार रहेगा।

