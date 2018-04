शिल्पा शिंदे ने पोस्ट किया पोर्न वीडियो : ऐसे देखने और शेयर करने पर जा सकते हैं जेल

न्यूज डेस्क।बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे फिर कंट्रोवर्सी में हैं। उन्होंने ट्विटर पर 21 अप्रैल को पोर्नोग्राफिक वीडियो पोस्ट किया है, और लिखा है कि “Plz see this u will get to know जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वह लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यह है वह original लड़की ka VIDEO जो शिल्पा शिंदे का MMS leak हुआ है ऐसा बोला जा रहा है।”

इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद शिल्पा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। इसे लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। हम बता रहे हैं इंडिया में पोर्न को लेकर क्या नियम-कायदे हैं? कौन-सी चीजें हैं जिन पर बैन है? क्या करने पर आप कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं?

चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट गैरकानूनी

इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट गैरकानूनी है, हालांकि प्राइवेट में कोई यदि पोर्न देखता है तो यह गैरकानूनी नहीं है। कुछ समय पहले सरकार ने कई पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए थे कि 857 पोर्न साइट्स को ब्लॉक किया जाए। इनमें से सिर्फ वही कंटेंट डिलीट करवाया गया था जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट था।



सायबर पोर्नोग्राफी का भी स्पष्ट नियम नहीं



> सायबर पोर्नोग्राफी से जुड़े नियम-कायदे इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि इस एक्ट में भी पोर्नोग्राफी को अलग से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि इस कंटेंट का प्रसारण, प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सायबर पोर्नोग्राफी को कुछ अपवादों के साथ प्रतिबंधित किया गया है।

> इस एक्ट का सेक्शन 66ए अश्लील मैसेज भेजने पर रोक लगाता है।

> सेक्शन 66ई इस तरह के कंटेंट को कैप्चर करना, प्रसारित या प्रसारण करना प्रतिबंधित है।

> सेक्शन 67 के तहत स्पेशिफिकली प्रसारण, प्रसारण के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को प्रतिबंधित किया गया है।

