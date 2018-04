ऋतिक के 44th बर्थडे पर Ex-वाइफ ने किया विश, अपनी लाइफ का बताया सनशाइन

मुंबई। ऋतिक रोशन 10 जनवरी को अपना 44 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान ने ऋतिक के साथ अपनी एक सेल्फी पोस्ट करते हुए उन्हें अपनी बेस्ट विशेज दी है। सोशल मीडिया पर उन्हें बर्थडे विश करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का सनशाइन भी बताया है। सुजैन का मैसेज, "Forever and always you stay the sunshine in my life. Happy happiest birthday🖤🧚🏻‍♂️smile that smile brightest and u always will spread that light...limitless #sacredheart." बता दें कि ऋतिक और सुजैन का भले ही कुछ साल पहले डिवोर्स हो चुका है लेकिन दोनों अभी भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं।अक्सर साथ स्पॉट होते रहते हैं दोनों...



- बता दें कि लीगली अलग होने के बावजूद भी दोनों अक्सर डिनर या मूवी पर साथ स्पॉट होते रहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए वेकेशन पर भी साथ जाते हैं। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2000 में इन्होंने शादी की थी। लेकिन शादी के 14 साल बाद (साल 2014 में) ये दोनों अलग हो गए। इनके दो बेटे हैं हृदान और रिहान, जिनकी कस्टडी सुजैन के पास है।

