बच्चों की वजह से कुछ अपसेट हैं शाहरुख, सोशल मीडिया पर बताई ये वजह

मुंबई।शाहरुख खान आजकल कुछ अपसेट चल रहे हैं। दरअसल, शाहरुख के दोनों बच्चों, आर्यन और सुहाना नए साल पर मुंबई आए हुए थे। अब इनके वेकेशन खत्म हो चुके हैं और ये अपनी पढ़ाई कन्टीन्यू करने के लिए वापस जा रहे हैं। एसआरके ने अपने बच्चों के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर मैसेज देते हुए अपने इमोशंस जाहिर किए हैं। शाहरुख का दिया मैसेज, Holidays as they say should really be given a speeding ticket...hate dropping my kids to the airport....when holidays end... बता दें कि आर्यन फिलहाल कैलिफोर्निया के एक फिल्म स्कूल में पढ़ रहे हें। वहीं, सुहाना लंदन में पढ़ रही हैं। मीडिया से दूरी रखते हैं आर्यन...

- अगर आर्यन की बात करें तो ये बॉलीवुड में आने या कैमरामैन को पोज देने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। लेकिन सुहाना को इससे कोई गुरेज नहीं है। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में नजर आने वाली सुहाना अपने फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। वहीं, इन्हें एक्टिंग का भी काफी शौक है।

- बता दें कि शाहरुख अभी आनंद एल रॉय की अपकमिंग फिल्म 'जीरो' की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख एक बौने व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में इनके साथ और भी हैं। ये फिल्म इसी साल 21 दिसंबर को रिलीज हो सकती है।

अगली स्लाइड्स में देखें कुछ और फोटोज...