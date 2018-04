4 महीने का हुआ अक्षय कुमार की ऑनस्क्रीन बहन का बेटा, सेलिब्रेट किया बर्थडे

फिल्म 'खट्टा-मीठा' (2010) में की बहन का रोल प्ले करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्फ रैना जोशी का बेटा शिवांश 4 महीने का हो गया है। इस मौके पर उवर्शी ने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'On the 4th month birthday of Shivansh, Urvashi posted this adorable pic on Instagram with the caption, "Happy 4m my son , my moon, my star, my galaxy ???? and love of my life. ?????????'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Celebration ???? at home. Baby brother turns 4m'. नवंबर में हुआ था शिवांश का जन्म...



उर्वशी ने बेटे शिवांश को 26 नवंबर, 2017 को जन्म दिया था। उनकी पहले से एक बेटी 3 साल की बेटी है समायरा। उनके हसबैंड है सचिन जोशी। बता दें, उन्होंने एक्टर एंड बिजनेसमैन सचिन जोशी से 2012 में शादी करने के बाद उर्वशी ने अपना पूरा नाम बदलकर रैना जोशी रख लिया था। - रैना के पति सचिन JMJ ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन हैं जो गोवा ब्रांड की तम्बाकू बनाती है।

- तम्बाकू बिजनेस के साथ सचिन की 'विकिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट' नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी है। उन्होंने गोवा में विजय माल्या का किंगफिशर विला भी खरीदा है।



इन फिल्मों में काम कर चुकीं रैना

- रैना ने अब्बास-मस्तान की फिल्म 'नकाब'(2007) से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट और बॉबी देओल थे। बाद में वो 'बाबर'(2009), 'खट्टा-मीठा'(2010), 'आक्रोश'(2010) और 'चक्राधार'(2012) जैसी फिल्मों में नजर आईं।

रैना एक तेलुगु फिल्म 'थ्री'(2008) में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही उन्होंने टीवी पर भी 'अम्मा'(2016) शो से डेब्यू किया था।

ये भी पढ़ें

एयरपोर्ट पर कुछ यूं नजर आई श्रीदेवी की बेटी, GF के साथ टाइगर ने दिए पोज

क्या आपने देखे हैं 'दिलवाले दुल्हनिया...' के ये 7 सीन, शूट के बाद फिल्म से हटाए



आगे की स्लाइड्स में देखें उर्वशी शर्मा के बेटे शिवांश के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज...