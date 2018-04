Good News: मां बनीं सुनिधि चौहान, बेटे को दिया जन्म

सिंगर सुनिधि चौहान मां बन गई हैं। उन्होंने 1 जनवरी को बेटे हो जन्म दिया। सुनिधि का ये पहला बेबी है। अगस्त में सुनिधि के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी, इस वक्त वे 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपको बता दें कि सुनिधि ने प्रेग्नेंसी के दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट किया था और इसी दौरान उन्होंने सबके सामने कहा था "I am so happy today...You know why.......Bc I'm pregnanttttt" सुनिधि ने की दो शादियां...

सुनिधि दो बार शादी कर चुकी हैं। 18 साल की उम्र में उनकी पहली शादी (2002-03) कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी। हालांकि, यह तलाक पर खत्म हुई। सुनिधि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे बॉबी के साथ बहुत खुश थीं। ससुराल वाले उन्हें कभी बहू होने का अहसास नहीं होने देते थे और बॉबी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि सुनिधि ने यह शादी फैमिली के खिलाफ जाकर की थी। बॉबी से तलाक के करीब 9 साल बाद 2012 में सुनिधि ने दूसरी शादी म्यूजिक डायरेक्टर हितेश सोनिक से की।

दो दशक से हैं बॉलीवुड में

-सुनिधि चौहान के गाने हमेशा टॉप लिस्ट में रहे हैं। फिल्मों में गाने के साथ-साथ सुनिधि ने टीवी पर 'इंडियन आइडल' और 'द वॉइस' जैसे शो जज कर चुकी हैं।

- 1996 में 13 साल की उम्र में फिल्म 'शस्त्र' से उन्होंने डेब्यू किया था। इसी साल रियलिटी शो 'मेरी आवाज सुनो' की वे विनर रही थीं। हालांकि, सुनिधि को पहचान 1999 में फिल्म 'मस्त' के सॉन्ग 'रुकी रुकी सी जिंदगी' से मिली थी।

- तब से अब तक वे 'धूम मचाले' (धूम, 2004), 'सजनाजी वारी वारी' (हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2007), 'चोर बाजारी' (लव आज कल, 2009), 'शीला की जवानी' (तीस मार खां, 2010), 'कमली' (धूम 3) और 'इश से बड़ा बखेड़ा' (टॉयलेट : एक प्रेम कथा, 2017) जैसे कई सुपरहहिट गानों को आवाज दे चुकी हैं।



