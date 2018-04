सोनम ने जाह्नवी को विश किया बर्थडे, बोलीं- बहादुर लड़की आज महिला बन गई

मुंबई। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर 21 साल की हो गई हैं। 6 मार्च, 1997 को मुंबई में जन्मीं जाह्नवी का ये ऐसा पहला बर्थडे है, जब उनकी मां साथ नहीं हैं। जाह्नवी के बर्थडे पर उनकी कजिन ने भी उन्हें विश किया। सोनम ने इंस्टाग्राम पर जाह्नवी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- मैं जानती हूं कि दुनिया की सबसे बहादुर लड़की आज महिला बन गई है। To one of the strongest girls I know, who became a woman today. Happy birthdayjannu.@janhvikapoor #21stbirthday. बोनी रखेंगे डिनर पार्टी...



- रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाह्नवी के बर्थडे पर पापा बोनी कपूर छोटी सी डिनर पार्टी रखेंगे। हालांकि इसमें सिर्फ फैमिली के लोग ही शामिल होंगे। श्रीदेवी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी का बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया जाए। इसके साथ ही बोनी भी चाहते हैं कि जाह्नवी अपनी मां की मौत के गम से जल्दी बाहर आ जाए।



