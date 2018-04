अब ऐसे दिखते हैं दिलीप कुमार, हालचाल जानने पहुंचे शाहरुख

गुजरे जमाने के एक्टर की हालत लंबे समय से नाजुक चल रही है। 95 साल के दिलीप कुमार का हालचाल जानने बीते दिनों शाहरुख खान उनके घर पहुंचे। शाहरुख ने उनके घर पहुंचकर उनकी खैरियत जानी और कुछ वक्त उनके साथ बिताया। दोनों के मुलाकात जो तस्वीर सामने आई है उसमें दिलीप कुमार को पहचानना मुश्किल हो रहा है।ट्विटर पर दी जानकारी...

दोनों स्टार के मुलाकात की जानकारी दिलीप कुमार के ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट कर दी गई। इस फोटो पर कैप्शन लिखा है, '@iamsrk came to visit Saab at home today. -FF'. इस फोटो में शाहरुख, दिलीप साहब का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं, फोटो में दिलीप कुमार की हालत काफी नाजुक दिख रही है। बता दें कि दिलीप कुमार, शाहरुख को अपना मुंहबोला बेटा मानते है। शाहरुख भी बेटा होना का फर्ज निभाते हुए पिता दिलीप कुमार से अक्सर मिलने जाते रहते हैं। इन दिनों शाहरुख फिल्म 'जीरो' की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में शाहरुख बौने का किरदार निभा रहे हैं। आनंद एल राय की इस फिल्म में उनके साथ और भी है।

आगे की स्लाइड्स में देखें दिलीप कुमार और शाहरुख खान की फोटोज...