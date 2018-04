पुलिस ने रुकवाई 'रेस 3' की शूटिंग, सिक्युरिटी के बीच घर पहुंचे सलमान

डायरेक्टर रेमो डीसूजा की फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग बीच में बंद कर सलमान खान घर वापस लौट आए हैं। दरअसल, सलमान ने ऐसा पुलिस के कहने पर किया। बीते दिनों सलमान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बावजूद वे फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी में कर रहे थे। रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस ने शूटिंग स्पॉट पर आकर सलमान को शूटिंग बंद कर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। सलमान ने भी पुलिस की बात मानकर शूटिंग कैंसिल की और टाइट सिक्युरिटी के बीच अपने घर पहुंचे। वहीं, उनकी कार अन्य कॉप्स की देखरेख में घर पहुंची।रोड पर साइकिल न चलाए...

सलमान खान से पुलिस ने पब्लिकली न आने और रोड पर साइकिल न चलाने की सलाह दी है। सलमान अक्सर बिना सिक्युरिटी के रोड पर साइकिलिंग करते दिखते हैं, इसी वजह से पुलिस ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स की मानें तो ये पहली बार नहीं है जब सलमान या उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी मिली है। खबरों की मानें तो कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने धमकी दी है कि सलमान खान को मारेंगे। कड़ी सुरक्षा घेरे में कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस की गाड़ी में बैठे गैंगस्टर ने कहा था कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अब सलमान खान को मारेंगे तो उन्हें हमारे बारे में पता लग जाएगा।



अपकमिंग फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई थी। फिल्म के पहले गाने की शूटिंग की जानकारी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने मंगलवार को ट्वीट करके दी थी। उन्होंने रेमो के साथ फोटो शेयर कर लिखा था, 'Shooting our first song on #race3 with my Director and the best Choreographer in the country @remodsouza'. बता दें कि सलमान एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज के साथ गाने की शूटिंग पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे।

