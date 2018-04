रितेश की वाइफ ने बर्थडे पर गिफ्ट की ये महंगी कार, इतनी है कीमत

मुंबई।रितेश देशमुख ने हाल ही में 17 दिसंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनकी वाइफ जेनेलिया ने उन्हें तोहफे में एक महंगी कार गिफ्ट की। जेनेलिया ने रितेश को टेस्ला X ईको-फ्रेंडली कार दी, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए है। खास बात ये है कि यह कार अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। रितेश ने कार की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा- So the Baiko @geneliad surely knows how to make a 40 yr old birthday boy feel like a 20 yr Old. #TeslaX #electric #ecofriendly. ये है इस कार की खासियत...



- टेस्ला X 7-सीटर कार है, जो कि 0 से 97 किमी. प्रति घंटे की स्पीड महज 2.9 सेकंड में पिक करती है।

- गाड़ी में मैप एंड नेविगेशन के अलावा रियल टाइम ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी, कोलाइजन अवॉइडेंट टेक्नीक, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, एलईडी फॉग लाइट्स, पैनोरेमिक विंडशील्ड और ऑटोमेटिक की-लैस एंट्री जैसी सुविधाएं हैं।

