नाबालिग को Kiss करने वाले सिंगर पर भड़कीं रवीना, कहा- अरेस्ट करना चाहिए

सिंगिग रियलिटी शो के मेंटर पैपोन द्वारा एक नाबालिग कंटेस्टेंट को जबरदस्ती छूने और Kiss करने के मामले तुल पकड़ लिया है। एक्ट्रेस पैपोन की इस हरकत से बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा कि पैपोन को अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर पैपोन को निशाना बनाते हुए लिखा, Disgusting! Shameful!Perverse! This man Papon should be arrested ! The girls parents succumbing to pressure ! The explanations given are ridiculous! Haven’t felt such anger and shame to see this happen and some on tv debates actually defending the act !. ने भी की पैपोन की आलोचना...



एक्ट्रेस गौहर खान ने भी पैपोन की इस हरकत की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'Wasn't smothering a child's face with your palm rubbing color all over it for 4 secs enough as fatherly love, that u had to pull the child's face then to strategically peck her on the lip??? There was no wrong camera angle or the child moving her face mistakenly BTW 🙄😡#papon👎'.



पैपोन ने दी सफाई

नाबालिग को किस करने पर पैपोन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनसे गलती हो गई है लेकिन उन्होंने मोलेस्टेशन नहीं किया है। ऐसे आरोप लगाने वाले उनकी फैमिली और बच्ची के परिवार की भावनाओं को समझे। उन्होंने कहा कि कंटेस्टेंट को वे बच्चों की तरह प्यार करते हैं।

संज्ञान में लिया मामला

पैपॉन द्वारा बच्ची को जबरन किस करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। मुंबई पुलिस को मामले की जांच करने संबंधी आदेश दिए गए हैं। वहीं, महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है। बता दें कि पैपोन ने खुद ही एक लाइव वीडियो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। इस होली स्पेशल वीडियो में पैपोन एक लड़की को छूते और किस करते दिख रहे हैं। पैपोन के खिलाफ पाक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।



दर्ज कराई कम्प्लेंट

- घटना का वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील रूना भुयन ने उनके खिलाफ कम्प्लेंट दर्ज कराई है।

- रूना के मुताबिक, मैं सिंगर पैपोन का इस तरह का बिहैवियर देखकर हैरान हूं। पहले वो नाबालिग लड़की को रंग लगाते हैं और उसके बाद उसे गलत तरीके से किस करते हैं।

- इस वीडियो को देखने के बाद मैं सिंगिग रियलिटी शो में नाबालिग लड़कियों की सिक्युरिटी और सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित हूं।



