ये डायरेक्टर बोले- 'दुनिया में औरत के शरीर से खूबसूरत कुछ नहीं'

मुंबई।राम गोपाल वर्मा हाल ही अपने एक ट्वीट के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट करते हुए लिखा है, "मैं मानता हूं कि इस दुनिया में एक औरत के शरीर के खूबसूरत कुछ नहीं है।" राम गोपाल वर्मा का ट्वीट, "I truly believe that there.’s no location on earth which is more beautiful and more monumental than a Woman’s body." बता दें कि ये डायरेक्टर आजकल अपनी अपकमिंग मूवी 'God, Sex and Truth' के चलते खबरों में बने हुए हैं। इन्होंने इस फिल्म में अमेरिकी पोर्न स्टार मिया मालकोवा को लिया है। इंडस्ट्री में दूसरी पोर्न स्टार की हो रही हैं एंट्री...

- सनी लियोनी के बाद मिया ऐसी दूसरी एडल्ट स्टार हैं जो इंडस्ट्री में काम करने जा रही हैं। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर हाल में रिलीज हुआ है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह वायरल हो रहा है।

- 'God, Sex and Truth' न तो कोई फिल्म है, न शॉर्ट मूवी और न ही कोई वेब सीरीज़, बल्कि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मिया मालकोवा सिर्फ सेक्स के बारे में बता रही हैं कि उनके लिए इसके क्या मायने हैं।

