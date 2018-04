12 साल बाद 'Roadies' के रघु ने लिया डिवोर्स, सोशल मीडिया पर इस अंदाज में किया अनाउंस

मुंबई। सालों का रिश्ता जब टूटता है तो तकलीफ होना लाजमी है लेकिन टीवी पर्सनैलिटी रघु राम के साथ शायद ऐसा नहीं है। हाल ही में 12 साल की शादी के बाद रघु अपनी वाइफ से लीगली अलग हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। एमटीवी के स्टंट बेस्ड पॉपुलर रियलिटी शो 'रोडीज' के होस्ट रघु राम ने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंस्टाग्राम पर अपने डिवोर्स का अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, "तुम्हारे लिए मेरा प्यार, कभी खत्म नहीं होगा।" रघु का लिखा मैसेज- “Some things never change. Like the love I have for you. Like the fun we have always had together. Nothing ends. It changes and the next phase begins #FriendshipGoals #DivorceGoals.” साल 2006 में की थी शादी...

- बता दें कि रघु और सुगंधा ने साल 2006 में 2 फरवरी को शादी की थी और लीगली ये 29 जनवरी, 2018 को अलग हो गया है।

- सुगंधा गर्ग कॉमेडी फिल्म 'तेरे बिन लादेन' में नजर आ चुकी है। इसके अलावा इन्होंने टीवी शोज भी होस्ट किए है। फिलहाल, ये अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं।

- गौरतलब है कि रघु को 'रोडिज' में उनके ब्लंट एटीट्यूट के लिए जाना जाता था। साल 2014 में रघु ने अपने भाई राजीव के साथ मिलकर खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया था।

