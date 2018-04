इंस्टाग्राम पर मिस वर्ल्ड के 3 मिलियन फॉलोअर्स, इस अंदाज में किया शुक्रिया

मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। उन्होंने 3 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी को सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ग्रीन कलर की बिकिनी पहनकर फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'There is a world where hopes and dreams can last for all time” ~ Ariel 🧜‍♀️'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Thank you for 3 million ❤️ #instafamily And a very happy Holi ❤️'. घर में सबसे छोटी है मानुषी...

ऐसी है मानुषी की फैमिली

मानुषी तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी बड़ी बहन दिवांगना छिल्लर एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। उनके पिता मित्रबसु छिल्लर और चाचा दिनेश छिल्लर डॉक्टर तो बड़ी बुआ राधिका प्रोफेसर हैं। उनकी नानी सावित्री सहरावत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मानुषी को बचपन से ही सजने-संवरने का शौक रहा है। उसका बचपन गुड्डे-गुड़ियों में नहीं बिंदी, काजल, चूड़ियों और चुनरी से संवरने में बीता। तीन साल की उम्र से ही नई-नई ड्रेस पहनने का शौक शुरू हो गया था। वे पेंटिंग बहुत बढ़िया करती हैं और कुचीपुडी डांस में भी महारत रखती हैं। उन्हें पेट्स से बहुत प्यार है। पढ़ाई में भी हमेशा टॉपर रही हैं।

