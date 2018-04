दुल्हन बन रैम्प पर उतरीं करीना कपूर, कुछ इस अंदाज में दिए Pose

मुंबई।सैफ अली खान की बेगम यानी करीना कपूर खान ने हाल ही में कतर में हुए एक फैशन शो में कैटवॉक की। पिछली रात दोहा में हुए 'Shop Qatar Show' इस फैशन शो में करीना शो स्टॉपर थीं। इस दौरान इन्होंने फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस का डिजाइन किया ब्राइडल आउटफिट पहना था, जिसमें ये बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन ब्राइड लग रही थीं। लाइट पिंक कलर के लहंगे में करीना बेहद खूबसूरत लग रही थीं। सोशल मीडिया पर भी शेयर किए फोटोज...

करीना के स्टेज पर आने से पहले विक्रम ने उनके कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। साथ में कैप्शन दिया था, “And she’s ready … Just minutes … before closing my show at the Finale of the Shop Qatar show in Doha !! THANKYOU @poonamdamania @pompyhans @mallika_bhat for making it so amazing … THANKYOU @rahatt__mansoor @lokeshsharmaofficial for this !!!”



- बता दें कि प्रेग्नेंसी के बाद करीना फिल्मों में कमबैक की तैयारी कर रही हैं। अभी ये 'वीरे दी वेडिंग' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें इनके अलावा और स्वरा भास्कर भी हैं। ये फिल्म सोनम की बहन रिया कपूर ही प्रोड्यूस कर रही हैं।

