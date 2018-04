फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 2017: सलमान खान सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर, कमाए इतने करोड़ शाहरुख-विराट भी छूटे पीछे

सलमान खान के लिए साल 2017 भले ही कुछ मायनों में अच्छा ना रहा हो, लेकिन जाते-जाते ये साल सलमान खान को एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशियां देकर जा रहा है।

एक तरफ जहां सलमान खान की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'टाइगर जिंदा है' ब्लॉकबस्टर घोषित हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर सलमान भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं। 2017 में सलमान खान ने किसी और एक्टर या एक्ट्रेस से ज्यादा कमाई की है।

फोर्ब्स ने Forbes India Celebrity 100 list नाम से एक लिस्ट निकाली है जिसमें सलमान खान 232.83 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पहले स्थान पर हैं। भले ही 2017 में सलमान की आई फिल्म 'ट्यूबलाइट' फ्लॉप रही, बावजूद इसके कमाई के मामले में सलमान खान ने शाहरुख खान से लेकर और मेगास्टार अमिताभ बच्चन तक को भी पीछे छोड़ दिया है।

ये लगातार दूसरी बार है जब सलमान सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। वहीं शाहरुख खान 170.50 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे क्रिकेटर 100.72 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली ने हाल ही में अनुष्का शर्मा से इटली में शादी की और इस बार वो क्रिकेट से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहे। 21 दिसंबर को उनका रिसेप्शन दिल्ली में हुआ जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं...और अब अनुष्का और विराट का दूसरा रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा जिसमें फिल्मी और स्पोर्ट्स जगत की हस्तियां शामिल होंगी।

माना जा रहा है कि सलमान, जिनका बर्थडे 27 दिसंबर को है, वो भी इस रिसेप्शन में शामिल होंगे। उनके अलावा आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां भी हो सकती हैं।

वहीं सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म 'टाइगर जिंदा है' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पहले दिन इस फिल्म के सारे शोज पैक्ड रहे और कमाई भी खूब की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक या दो दिन में ही ये फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करेगी। वहीं विदेशों में भी अली अब्बास जफर की 'टाइगर जिंदा है' की धूम है, जिसमें सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ हैं।

#TigerZindaHai embarks on a MASSIVE START in Australia and New Zealand...

AUSTRALIA: Debuts at No 7 position... Fri A$ 203,882 [₹ 1.01 cr].

NEW ZEALAND: Debuts at No 4 position... Fri NZ$ 85,797 [₹ 38.54 lakhs].@Rentrak