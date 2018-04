इस साल अप्रैल में आ जाएगा 'अक्टूबर', एक्टर ने शेयर किया कैलेंडर

मुंबई। की अपकमिंग फिल्म 'अक्टूबर' इसी साल 13 अप्रैल को रिलीज हो रही है। वरुण ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक कैलेंडर नजर आ रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल नहीं बल्कि अक्टूबर आता है। इतना ही नहीं, इस कैलेंडर के सभी पन्नों पर वरुण और बनिता संधू स्टारर कुछ सीन भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ वरुण ने कैप्शन दिया है, This year #October is coming in April and will stay with you forever #Octoberforever.13th April @shoojitsircar @ronnie.lahiri @banita.sandhu @juhic3.

वीडियो के साथ वरुण वॉइसओवर भी दे रहे हैं, "इस साल अक्टूबर अप्रैल में आएगा।" शूजीत सरकार ने की है ये फिल्म डायरेक्ट...

- शूजीत सरकार के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। इससे पहले ये 'पीकू', 'यहां', 'मद्रास कैफे' और 'विक्की डोनर' जैसी फिल्में भी बना चुके हैं।

- इस फिल्म के बाद वरुण 'सुई और धागा' में नजर आएंगे। फिलहाल, इसकी शूटिंग चल रही है, जिसमें इनके साथ नजर आएंगी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई वरुण की 'जुड़वां 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया है।

