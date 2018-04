इस टीवी एक्ट्रेस ने करवाया HOT फोटोशूट, कुछ इस अंदाज में दिए पोज

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस जैसमीन भसीन ने हाल ही में फोटोशूट करवाया है जिसमें ये बहुत ही हॉट नजर आ रही हैं। जी टीवी के पॉपुलर टीवी शो 'दिल से दिल तक' में हमेशा सिंपल नजर आने वाली इस एक्ट्रेस को देखकर इनके फैन्स यकीनन शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले इनका इतना बोल्ड अंदाज कभी देखने को नहीं मिला। इन फोटोज में जैसमीन ब्लैक बस्टियर और व्हाइट शर्ट में हैं, जिसमें इनके ब्यूटीफुल कर्व्स फ्लॉन्ट हो रहे हैं।बहुत कम मेकअप में है जैसमीन...

- जैसमीन ने इस दौरान बहुत ही कम मेकअप एप्लाई किया है लेकिन इसमें भी ये बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। वहीं, बालों को इन्होंने कर्ली लुक दिया है।



- ये फोटोज इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किए हैं और साथ में कैप्शन दिया है, I just want to get lost in my dreams instead of my thoughts.. #mondaymood

- बता दें कि टीवी सीरियल 'दिल से दिल तक' में ये टेनी नाम की लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो एक सेरोगेट मदर बनी हैं। इससे पहले ये 'टश्न इश्क' सीरियल में भी नजर आई थी। वहीं, ये साउथ की फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुकी हैं। साल 2011 में 'वानम' नाम की तमिल मूवी से इन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2014 में कन्नड़, मलयालम और तेलुगू मूवी में भी काम किया।

