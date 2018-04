ब्वॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने बाद अब यूं वर्कआउट कर रही हैं दीपिका

मुंबई। कुछ दिनों पहले ब्वॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने रुटीन ट्रैक पर वापस लौट आई हैं। हाल ही में ये जिम में वर्कआउट करती नजर आईं। दरअसल, दीपिका की फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दीपिका फॉरवर्ड लंज कर रही हैं। इसके साथ एक कैप्शन भी दिया है, “@deepikapadukone doing the Forward Lunge on the #WundaChair. Don’t get fooled by the ease with which you see her executing it, as it really challenges your balance and stability.” कुछ दिनों पहले ही 32 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है दीपिका ने...

- बता दें कि 5 जनवरी को दीपिका ने अपना 32 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसमें रणवीर और उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, पिछले दिनों ही दीपिका रणवीर की दादी से भी मिलने पहुंची थीं, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है।

- ये लवली कपल नया साल सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव गया था जिसके बाद से ही खबरें हैं कि जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

- आपको बताते चलें कि तमाम कॉन्ट्रोवर्सी के बाद दीपिका की अपकमिंग फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है और ये इसी महीने की 25 तारीख का रिलीज हो रही है।

