शाहरुख ने फ्रेंड के लिए होस्ट की पार्टी, ऐश्वर्या-दीपिका सहित ये सेलेब्स दिखे

बीते दिनों शाहरुख खान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड काजल आनंद का बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट किया। शाहरुख द्वारा होस्ट की गई इस पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। ऐश्वर्या राय हसबैंड के साथ पार्टी में पहुंची। वे बेहद गॉर्जियस नजर आ रही थी। वहीं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के साथ एक ही कार में पार्टी में पहुंची। दोनों ने एक ही कलर के आउटफिट पहन रखे थे। यानी दोनों येलो कलर की ड्रेस में स्पॉट हुए। और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान भी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में सुजैन अपनी बहन के साथ पहुंची थी, वहीं ऋतिक अकेले ही पहुंचे। ये सेलेब्स भी हुए शामिल...

शाहरुख के मन्नत में आयोजित पार्टी में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करन जौहर, रानी मुखर्जी, नेही धूपिया, टीना अंबानी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, फराह खान, फरहान अख्तर, सोनाली बेंद्रे, , मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, जेनेलिया डिसूजा, संजय कपूर, महीप कपूर, श्वेता बच्चन, सीमा खान सहित कई सेलेब्स शामिल हुए। रवीना टंडन ने इस पार्टी की कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'Of a mad crazy time #partyingitup ! #fullfun#withmyfavmen in the world !'. महीप कपूर ने भी पार्टी की फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, '#sparkling ✨✨✨✨ #TheWall 🖤🖤🖤🖤.'

