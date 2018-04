इवेंट में एन्जॉय करती दिखीं अनुष्का, मलाइका-शाहरुख ने दी परफॉर्मेंस

पुलिस के ईयरली फंक्शन उमंग में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। इस मौके पर स्टार्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दी। शाहरुख खान, मलाइका अरोड़ा, रणवीर सिंह, कृति सेनन, निधि अग्रवाल ने परफॉर्मेंस दी। वहीं, अनिल कपूर और ने फिल्म 'राम-लखन' का गाना 'माय नेम इज लखन..' पर डांस कर सभी को एंटरटेन किया। आलिया भट्ट ने 'तेरे बिन गुजारा ऐ दिल है मुश्किल...' गाना गाया। अक्षय कुमार, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर ने अपनी कॉमेडी से सभी को खूब हंसाया। रवीना टंडन ने ट्विटर पर फोटो शेयर कर कैप्शन दिया, '#umang in gratitude to thank the @MumbaiPolice for all the help protection and their untiring service !🙏🏻🙏🏻 #salute to #mumbaipolice'. मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर पर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कई फोटो शेयर किए हैं।ये सेलेब्स हुए शामिल...



उमंग 2018 में दीपिका पादुकोण, अनुश्का शर्मा, कंगला रनोट, , नीतू चंद्रा, सोफी चौधरी, श्रीदेवी, बोनी कपूर, आमिर खान, करन जौहर, कुणाल खेमू, जॉनी लिवर सहित अन्य सेलेब्स मौजूद थे। इस मौके पर दीपिका पादुकोण ने मुंबई पुलिस को थैंक्स कहते कहा, #MumbaiPolice for keeping the city & it’s citizens safe, always! #Umang2018. इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने मुंबई पुलिस का कैलेंडर लॉन्च किया। आयोजन में महाराष्ट्र के सीएम विशेष रूप से मौजूद थे।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें उमंग 2018 इवेंट की फोटोज...