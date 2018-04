सामने आया 'बिग बॉस' की Ex कंटेस्टेंट का बोल्ड फोटोशूट, कुछ ऐसा है लुक

इंडियन सुपरमॉडल और 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट रही डिआंड्रा सॉरेस अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। डिआंड्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने बोल्ड फोटोशूट कराया है। उनकी ये फोटोज फोटोग्राफर अमित खन्ना ने क्लिक किए हैं। डिआंड्रा इस शूट की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'I was wondering how to comb my hair so the horns don't show !!!!'. 'बिग बॉस- 8' का रहीं है हिस्सा...



डिआंड्रा 'बिग बॉस' सीजन-8 की कंटेस्टेंट रही हैं। इस सीजन में डिआंड्रा अपने बाल्ड लुक को लेकर काफी सुर्खियों में रही थीं। वहीं, उनकी गौतम गुलाटी की साथ नजदीकियों ने भी उन्हें काफी लाइमलाइट दी थी। उन्होंने अपने करियर में बाल्ड मॉडल के रूप में भी खूब लाइमलाइट बटोरी है। इस बोल्ड स्टेप को शुरू में तो लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में डिआंड्रा का यह लुक फैशन वर्ल्ड में काफी फेमस हो गया। डिआंड्रा ने पहली बार बाल्ड मॉडल के रूप में 1999 में गोवा में आयोजित हुए एक फैशन शो में रैम्प वॉक किया था, लेकिन तब इनके लुक को नहीं अपनाया गया था। डिआंड्रा ने 10 साल बाद यानी 2010 में दोबारा बाल्ड मॉडल के रूप में रैंप पर कदम रखा। इस बार इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला।

डिआंड्रा को की डेब्यू फिल्म 'बूम' ऑफर हुई थी। इसमें डिआंड्रा को कैटरीना वाला रोल ऑफर हुआ था। लेकिन डिआंड्रा ने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद डिआंड्रा मधुर भंडारकर की फिल्म 'फैशन' में भी नजर आईं।



