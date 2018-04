'बिदाई' के एक्टर ने शेयर की Twins की फर्स्ट फोटो, पिछले साल ही बने हैं पेरेंट

मुंबई। टीवी एक्टर किंशुक महाजन को स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'सपना बाबुल का...बिदाई' के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने रनवीर का रोल प्ले किया था। साल 2011 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या गुप्ता के साथ शादी की थी और पिछले साल 7 अक्टूबर को ही ये ट्विंस के पेरेंट बने हैं। किंशुक ने ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसके साथ इन्होंने न्यू बोर्न बेबीज का कोलाज भी शेयर किया था। वहीं, अब पोस्ट की है ट्विंस की पहली फोटो...

- हाल ही में इन्होंने अपने ट्विंस में से एक बेबी ब्वॉय का फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कैप्शन दिया, "Guess who I am? Ssahir or Saishaa ????????????????????"

- इसके कुछ घंटे बाद ही इन्होंने अपनी बेबी गर्ल का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "अब मिलो मेरी छोटी बहन से... मैं खुद को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। हाय मैं हूं साहिर" किंशुक का ट्वीट, "Now that u have met my little sister..let me introduce myself too..????????‍♂️Hi I'm Ssahir????????☺️"

- प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो किंशुक महाजन अभी जी टीवी के शो 'Bhootu' के लीड रोल में नजर आ रहे हैं।

