डेब्यू फिल्म में स्मगलर बने शाहिद कपूर के भाई, रिलीज हुआ ट्रेलर

मुंबई। हाल ही में के भाई ईशान खट्टर की पहली फिल्म 'Beyond The Clouds' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसकी शुरुआत में आमिर (ईशान) बहुत ही रफ एंड टफ अंदाज में नजर आ रहे हैं जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है। लेकिन इसके लिए वो गलत रास्ता अपनाता है और एक स्मगलर बन जाता है। इसी के चलते उनकी बहन तारा (मालविका मोहनन) मुसीबत में फंस जाती है। बता दें कि मालविका और ईशान 'Beyond The Clouds' में भाई-बहन का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी भाई-बहन की रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है। ईशान और मालविका, दोनों ही इंटरनेशनल फिल्ममेकर माजिद मजिदी की फिल्म 'Beyond The Clouds' से डेब्यू कर रहे हैं। थिएटर आर्टिस्ट मालविका जाने-माने कोरियोग्राफर के. यू मोहनन की बेटी हैं। कुछ साल पहले इन्होंने मलयालम फिल्मों से शुरुआत की थी।

