हनीमून के बाद काम पर लौटीं अनुष्का, 'जीरो' के सेट पर कुछ यूं आईं नजर

मुंबई।शादी के बाद काम पर लौट आई हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीरो' की शूटिंग अनुष्का ने शुरू कर दी है। हाल में इन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें उनका एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। साथ में कैप्शन दिया है, “They say - Back to one! In this case ill say - Back to Zero!! Happy to be back on the film and back to work with my lovely co actors and crew !! Thank you for the beautifully decorated floral van,” शाहरुख ने भी किया वेलकम...

- सेट पर अनुष्का के वापस लौटने की खुशी में उनके को-स्टार शाहरुख ने फुलों का बुके देखकर उनका फूलों से स्वागत किया। इतना ही नहीं, क्रू मेंबर्स ने भी उनकी वैनिटी वैन काे खूबसूरत फूलों से डेकोरेट किया था।

- बता दें कि 11 दिसंबर को अनुष्का शर्मा और ने इटली के टस्कनी में शादी की है। अभी ये लवली कपल केपटाउन में था। विराट अभी भी वहीं हैं और दो महीने तक वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि टीम इंडिया-साउथ अफ्रीका के बाच तीन टेस्ट, 6 वनडे और तीन टी20 मैच होंगे।लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते अनुष्का मुंबई लौट आई हैं।

- 'जीरो' में अनुष्का के साथ शाहरुख खान और भी हैं। इस फिल्म में शाहरुख बौने व्यक्ति के रूप में नजर आने वाले हैं।

