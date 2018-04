क्या वाकई ये अमिताभ बच्चन हैं? जानिए इस वायरल फोटो की सच्चाई

की तबीयत ठीक होने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' फिल्म से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सेट से अमिताभ बच्चन का जो लुक सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। हालांकि, वायरल हो रही इस फोटो की सच्चाई भी सामने आ गई हैं। दरअसल, जो फोटो वायरल हो रही है अमिताभ बच्चन की नहीं है। इस शख्स की है ये फोटो...

वायरल हो रही बिग बी की फोटो एक अफगानी रिफ्यूजी शाहबस का पोट्रेट है। इसे फोटोग्राफर स्टीव मैककर्री जनवरी 2017 में क्लिक किया था। इस फोटो को स्टीव ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा था, 'I made this portrait of Shabuz, age 68, an Afghan refugee in Pakistan. Many Afghans use only one name'. बता दें कि मंगलवार को अमिताभ बच्चन की बीमारी की खबर आई थी। डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज करने जोधपुर पहुंची थी। इलाज के बाद वे ठीक है और उन्होंने दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। बीती रात उन्होंने ट्वीटर पर अपनी सेहत की जानकारी देते हुए लिखा, 'कुछ कष्ट बढ़ा चिकिस्तक को चिकिस्ता के लिए बुलाना पड़ा, इलाज प्रबल, स्वस्थ हुए नवल, चलो इसी बहाने, अपनों का पता तो चला ab'.

जोधपुर में इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग चल रही है। यहां पर अमिताभ बच्चन के साथ भी शूटिंग कर रहे हैं। यशराज बैनर तले बन रही इस फिल्म में और फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी।



