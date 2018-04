बेटी श्वेता के साथ अमिताभ ने पोस्ट की फोटोज, लिखा- 'बेटियां हैं सबसे Best'

मुंबई। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। हाल ही में इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें ये अपनी बेटी श्वेता नंदा बच्चन के साथ बात करते हुए 'जलसा' से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। 75 साल के अमिताभ ने इन फोटोज के साथ एक लवली मैसेज भी दिया है कि बेटियां सबसे अच्छी होती है। अमिताभ का लिखा कैप्शन, "Daughters are the best." बिग बी ने इन फोटोज का जिक्र अपने ब्लॉग पर भी किया है। हालांकि, ये पहला मौका नहीं है जब मेगास्टार ने फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी फोटोज पोस्ट की हो। पिछले महीने भी पोस्ट की थी एक लवली फोटो...

- पिछले महीने भी इन्होंने वाइफ जया बच्चन, बेटी श्वेता और नातिन नव्या नवेली के साथ एक फोटो पोस्ट की थी और इसके साथ कैप्शन दिया था, "Mother, daughter, granddaughter. DAUGHTERS ARE THE BEST!!!"

- अमिताभ अभी 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में बिग बी के अलावा आमिर खान, और फातिमा सना शेख भी अहम रोल में हैं। कुछ महीनों पहले फिल्म के सेट से अमिताभ का लुक लीक हुआ था, जिसमें वो एक दम अलग अवतार में नजर आ रहे थे। सिर पर साफा बांधे और पीठ पर तलवार लिए अमिताभ बच्चन किसी वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे थे।

- विजय कृष्ण के डायरेक्शन में बन रही 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' के लिए कहा जा रहा था कि ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' से इन्सपायर्ड है। हालांकि, इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताते आमिर ने एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि ये एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है और इस फिल्म की कहानी काफी अलग है।"

