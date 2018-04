अमिताभ बच्चन कर रहे अपनी इस विवादित फिल्म की रिलीज की अपील

इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग में बिजी है। वहीं, अमिताभ चाहते हैं कि लंबे समय से लटकी उनकी फिल्म 'शूबाइट' को भी रिलीज किया जाए। बता दें कि फिल्म परसेप्ट पिक्चर कंपनी और यूटीवी के विवाद में फंसी हुई है। अमिताभ से एक ट्विटर यूजर ने रिक्वेस्ट की है कि, 'हम 'शूबाइट' को रिलीज होते देखना चाहते हैं। कृपया कुछ करो यूटीवी, मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़े से प्रयास से यह संभव हो सकता है'। इस पर अमिताभ ने कहा, 'YES .. utv & Disney .. put aside the internal debate, issues, or personal view points and give this labour of love from Shoojit Sircar a chance for others to appreciate this novel story and film .. 🙏🙏🙏🙏🙏 PLEASE'। ये है पूरा मामला...

आपको बता दें कि परसेप्ट पिक्चर कंपनी द्वारा फिल्म रिलीज नहीं किए जाने पर शूजित सरकार 'शूबाइट' को यूटीवी प्रोडक्शन हाउस के पास ले गए। लेकिन परसेप्ट पिक्चर ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग के साथ यूटीवी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि, बाद में इसे खारिज कर दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में केस बंद हो गया। साथ ही 'शूबाइट' भी ठंडे बस्ते में चली गई। इस मामले के बाद जिस तरह का रुख अपनाया उसके लिए शूजित ने फिल्म के निर्माता यूटीवी डिज्नी को दोषी ठहराया। बता दें कि फिल्म की कहानी 60 साल के जॉन पेरेरा नामक शख्स की है, जो उम्र के इस पड़ाव पर खुद को जानने के लिए सफर पर निकलता है। फिल्म में अमिताभ के साथ सारिका, दीया मिर्जा, और भी लीड रोल में है।

