आलिया भट्ट ने शेयर किया Childhood Photo

आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी एक चाइल्डहुड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

मुंबई। ने हाल ही में अपनी एक चाइल्डहुड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस फोटो में आलिया की मॉम सोनी राजदान ने उन्हें अपनी गोद में ले रखा है, जिसमें वह बहुत ही क्यूट लग रही हैं। इस फोटो के साथ 24 साल की आलिया ने एक हार्टटचिंग मैसेज भी पोस्ट किया है, "Throwback to the person who always has my back, hands and legs! My life manual - Mama #throwbackthursday," बता दें कि आलिया अभी मेघना गुलजार की फिल्म 'राजी' और जोया अख्तर की फिल्म 'गुल्ली ब्वॉय' की शूटिंग कर रही हैं।