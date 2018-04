नहीं देखा होगा प्रभुदेवा का ऐसा खतरनाक अवतार, वायरल हुआ वीडियो

मुंबई:बॉलीवुड एक्टर प्रभुदेवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहली बार खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनकी अपकमिंग फिल्म 'मरकरी' का है। दरअसल 'मरकरी' का टीजर है। इस टीजर को प्रभुदेवा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. पिछले ही महीने प्रभुदेवा ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हॉरर फिल्म है मरकरी...

-एक्टर, निर्देशक और निर्माता प्रभुदेवा की मच अवेटेड फिल्म 'मरकरी' का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है. जिसे प्रभुदेवा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उनके इस नए पोस्टर और टीजर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. तरण आदर्श ने इसे शेयर करत हुए लिखा है कि, ‘Silence is the most powerful scream…Prabhu deva. इस फिल्म को कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का टीजर बेहद ही शानदार नजर आ रहा है. फिल्म अगले महीने 13 अप्रैल को रिलीज होगी।