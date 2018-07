45 साल पहले अभिमान की रिलीज से पहले करनी पड़ी थी अमिताभ बच्चन को जया से शादी, फिल्म से जुड़ी हैं 5 खास बातें

बॉलीवुड डेस्क. आैर की फिल्म अभिमान को रिलीज हुए 45 साल हो गए हैं। अभिमान 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म के 45 साल पूरे होने पर अमिताभ ने एक ट्वीट कर फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। अभिमान से रिलीज होने के ठीक एक महीने पहले 3 जून 1973 में अमिताभ और जया बच्चन की शादी हुई थी। दरअसल अमिताभ और जया यूरोप टूर पर जाना चाहते थे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने बिना शादी किए अमिताभ को जानी की इजाजत नहीं दी। जल्दबाजी में अमिताभ आैर जया को शादी करनी पड़ी। इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां भी हैं, जिन्हें अमिताभ ने कुछ इंटरव्यूज में साझा किया था।

अभिमान से जुड़ी 5 खास बातें :

अमिया प्रोडक्शन ने बनाई थी फिल्म: अमिताभ के पहले दो शब्द अमि आैर जया का अाखिरी शब्द या को मिलाकर बने शब्द 'अमिया' प्रोडक्शन के तहत अभिमान बनाई गई। इस फिल्म में अमिताभ और जया दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया। यह प्रोडक्शन हाउस अमिताभ या जया के नाम पर नहीं था, बल्कि उनके सेक्रेटरी के नाम पर था।

- अमिताभ ने फिल्म के राइट्स के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि फिल्म के राइट्स उनके किस सेक्रेटरी के नाम पर थे।

राग-रागिनी था फिल्म का नाम :फिल्म की कहानी के दोनों किरदार सिंगर थे। इसलिए फिल्म का नाम ऋषिकेश मुखर्जी ने पहले राग-रागिनी रखा। लेकिन क्लाइमैक्स में आए ट्विस्ट के कारण इसका नाम बदल कर अभिमान रख दिया गया।

- अमिताभ को यह फिल्म 'गुड्‌डी' के एवज में मिली थी। ऋषिकेश दा ने गुड्‌डी के कुछ सीन अमिताभ के साथ शूट करने के बाद उन्हें फिल्म से अलग कर दिया था। लेकिन जया से वादा किया था कि अगली फिल्म अमिताभ को देंगे।

हनीमून से लौटकर शूट किया क्लाइमैक्स :अमिताभ और जया यूरोप गए थे, तब अभिमान का क्लाइमैक्स शूट होना बाकी रह गया था। दोनों के हनीमून से लौटने के तुरंत बाद शूटिंग शुरू हुई और थिएटर से निकलकर बाहर मिलने वाला सीन शूट हुआ।

- ऋषिकेश मुखर्जी ने यह फिल्म अमिताभ और जया को शादी के गिफ्ट के तौर पर देने रिलीज की थी।

1937 की हाॅलीवुड फिल्म का रीमेक थी :अभिमान, 1937 में आई फिल्म ए स्टार इज बॉर्न का रीमेक थी। हॉलीवुड में यह फिल्म विलियम ए वेलमैन ने डायरेक्ट की थी। जिसे हॉलीवुड में भी 1953 में दोबारा बनाया गया था।

हॉलीवुड बैंड ने यूज किया सैम्पल :2004 से चर्चा में आए हॉलीवुड बैंड द गो टीम ने अभिमान के सॉन्ग अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी का सैम्पल म्यूजिक यूज किया था। गाने का नाम योसमेट थीम था। इसके अलावा रैटबाथ ने भी सॉन्ग 'मीत न मिला रे मन का' के स्टार्टिंग म्यूजिक को सैंड ग्रूव ने यूज किया है।

- अप्रैल 1988 में रिलीज हुई फिल्म इंसाफ की मंजिल में अभिमान के थीम सॉन्ग का यूज किया गया था। इस फिल्म में शेखर सुमन, पूनम ढिल्लो लीड रोल में थे। डायरेक्शन ब्रज भूषण ने किया था।

T 2879 - 45 years of ABHIMAAN .. !! the story, the music and Hrishikesh Mukherji .. everlasting ! pic.twitter.com/jEvk2IXgLX