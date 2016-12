TV कपल ने इस अंदाज में सेलिब्रेट की Wedding Anniversay, शेयर की Photo

मुंबई।पॉपुलर टीवी एंकर और एक्टर हुसैन कुवजेरवाला और उनकी वाइफ टीना ने हाल ही में 21 दिसंबर को अपनी 11वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस दौरान हुसैन ने इंस्टाग्राम पर अपनी और वाइफ टीना की कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा- “Mera fevicol ka jod hai Ye since 21st Dec 1996 .. Happy Anniversary baby!” पढ़ें, हुसैन ने टीना के लिए और क्या लिखा...



हुसैन ने लिखा- मुझे और टीना को रिलेशनशिप में 20 साल पूरे हो चुके हैं। हां ये सही है। हम दोनों ने 1996 में कॉलेज के दौरान एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। बाद में हमने 2005 में शादी की।

टीना ने लिखा ये मैसेज...

टीना ने हसबैंड हुसैन को लेकर मैसेज लिखा- To the chipku who has kept the girl in me alive. Happy 11th anniversary and 20 years of togetherness”



कई सीरियल में काम कर चुके हैं हुसैन...

हुसैन कुवजेरवाला ने टीवी पर ‘कुमकुम’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘रिश्ते’ जैसे कई सीरियल में काम किया है। उन्होंने ‘इंडियन आइडल’, ‘डांस प्रीमियर लीग’ और ‘नच बलिए’ जैसे रिएलिटी शो होस्ट किए हैं। हुसैन और उनकी पत्नी टीना की जोड़ी 'नच बलिए-2' की विनर भी रह चुकी है।