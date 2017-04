नेशनल अवॉर्ड मिलने पर शबाना आजमी ने की सोनम कपूर की तारीफ

मुंबई।वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने सोनम कपूर को फिल्म 'नीरजा' के लिए 64वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में सम्मानित किए जाने पर उनकी तारीफ की है। बता दें कि फिल्म 'नीरजा' में सोनम कपूर ने एयर होस्टेस नीरजा भनोट का रोल प्ले किया था।

66 साल की शबाना आजमी ने एक पोस्टर के माध्यम से कहा है "सोनम मेरी बच्ची की तरह है। उसे एक एक्ट्रेस के तौर पर ग्रोथ करता देख मैं बहुत खुश हूं और ये सम्मान उसे आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। मैं सोनम पर गर्व करती हूं।"

सोनम कपूर ने ये पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर करते हुए शबाना आजमी को थैंक्स किया है और साथ में कैन्शन दिया है This made my day year and everything! Thank you @AzmiShabana and thank you @RamKMadhvani for showing me this!



