जैकलीन ने भाई के साथ यूं मनाया क्रिसमस, इंस्टाग्राम पर शेयर की Photo

मुंबई।बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपने भाई रेयान के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर भाई के साथ एक फोटो भी पोस्ट की है, जिसमें वो रेयान के साथ स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं। फोटो के साथ जैकलीन ने लिखा है- Love of my life, my brother Ryan. We only 14 months apart but we might as well be twins!! My best Christmas present ever is him being here." बता दें कि जैकलीन इन दिनों एक्शन फिल्म 'रीलोडेड' की शूटिंग कर रही हैं। इसमें उनके अपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। बहरीन के प्रिंस को डेट कर चुकी हैं जैकलीन...



खबरों के मुताबिक जैकलीन बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अल खलीफा को डेट कर चुकी हैं। हालांकि 2011 में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान उनका नाम डायरेक्टर साजिद खान से जोड़ा गया था। वैसे, जैकलीन का नाम सलमान खान और अर्जुन कपूर से भी जुड़ चुका है।



मास कम्युनिकेशन में बैचलर हैं जैकलीन...

2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब अपने नाम करने वाली जैकलीन ने सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स डिग्री ली है। वो श्रीलंका में बतौर टीवी रिपोर्टर काम भी कर चुकी हैं। जैकलीन को असली पहचान फिल्म 'मर्डर-2' से मिली थी। इसके बाद उन्हें हाउस फुल-2, रेस-2 जैसी फिल्मों में ग्लैमरस रोल्स मिले। साल 2014 में जैकलीन सलमान खान की फिल्म किक में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं। जैकलीन की यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हुई थी। जैकलीन की ने हालिया फिल्म 'फ्लाइंग जट' में टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया है।