परिणीति ने अपने को-स्टार को किया ट्रोल, वीडियो में देखें इनका एक्सप्रेशन

परिणीति चोपड़ा और अजय देवगन आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म 'गोलमाल 4' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। सोर्स के मुताबिक, शूटिंग के बीच से समय निकालकर पूरी कास्ट 'ये रास्ते हैं प्यार के' देख रही थी लेकिन इस दौरान अजय देवगन काफी एम्बेरेस फील कर रहे थे। परिणीति के सोशल मीडिया पर शेयर किए इस वीडियो में अजय देवगन के एक्सप्रेशन देखकर आप भी उनकी स्थिति समझ जाएंगे। इस वीडियो में परिणीतिने कैप्शन दिया है Hahahah @golmaalmovie team is watch Yeh Raaste Hain Pyaar Ke. @ajaydevgn is feeling shy I think!!! 😜😜😜😍😍😍 । (यहां देखिए वीडियो)