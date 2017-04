इसी साल रिलीज होगी भंसाली की 'पद्मावती', जानें रिलीज डेट

मुंबई.खबरें थी कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ' ' की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। लेकिन हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि फिल्म इसी साल रिलीज होगी। तरण ने ट्वीट किया, "#Breaking News: #Padmavati is NOT postponed... Not shifting to 2018 either... Will release on 17 Nov 2017: Viacom18 Motion Pictures"। बता दें, जयपुर में संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट के बाद फिल्म की रिशेड्यूलिंग की गई है। ऐसे में ये कयास आए थे कि फिल्म अगले साल (2018) रिलीज होगी।