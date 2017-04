'रॉकस्टार' की एक्ट्रेस का दिखा बोल्ड अवतार, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

मुंबई: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रॉकस्टार' से बी-टाउन में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस नरगिस फखरी ने ट्विटर पर एक बोल्ड फोटो शेयर की है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में नरगिस बेहद हॉट लग रही हैं। बुधवार को इसे पोस्ट करते हुए नरगिस ने लिखा, "Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile." Tag someone who makes you smile! #smile #happiness #actress" बता दें, पिछले साल 'बैंजो' में नजर आईं नरगिस फिलहाल '5 वेडिंग्स' नाम की हॉलीवुड फिल्म में बिजी हैं।