बर्थडे पर दीपिका ने फैन्स को नहीं किया नाराज, दिया ये खास रिटर्न गिफ्ट

मुंबई. दीपिका पादुकोण आज 31 साल की हो गई हैं। इस मौके पर दीपिका के फैन्स ने अपने अपने अंदाज में उन्हें ढेर सारी विशेस भेजी हैं। वहीं दीपिका ने भी खास मौके पर फैन्स को नाराज नहीं करते हुए एक खास रिटर्न गिफ्ट दिया है। दीपिका ने सोशल हैंडल पर फैन्स के साथ अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज शेयर की हैं। जिसमें दीपिका एक यूजअल काफी स्टाइलिश नजर आ रही है। फोटोज के साथ दीपिका ने शेयर किया टाइटल पेज....

दीपिका ने ये फोटोशूट 'इन स्टाइल' मैग्जीन के लिए कराया है। दीपिका ने फोटोज के साथ मैग्जीन आर्टिकल का टाइटल पेज भी शेयर किया है। जिसमें उन्हें, "THE NEW GIRL - (Deepika Padukone is one of india's highest paid actress- and you're about to find out why)" का टाइटल दिया गया है।