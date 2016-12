दंगल ने दूसरे दिन कमाए 35 करोड़, 3 दिन में पहुंच सकती है 100 Cr क्लब में

मुंबई।आमिर खान स्टारर फिल्म 'दंगल' ने पहले दिन 30 करोड़ कमाने के बाद दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की। कलेक्शन की जानकारी देते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, #Dangal is UNSTOPPABLE... Does EXTRAORDINARY biz on Day 2... Fri 29.78 cr, Sat 34.82 cr. Total: ₹ 64.60 cr. दो दिन में करीब 65 करोड़ रुपए कमा चुकी यह फिल्म 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। शामिल हो सकती है 100 करोड़ क्लब में...



- शानदार माउथ पब्लिसिटी की वजह से दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

- रविवार के दिन क्रिसमस और छुट्टी होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने जाएंगे।



अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए आमिर...

ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में आमिर अपनी ही फिल्म 'धूम 3' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। शाहरुख की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' 45 करोड़ के फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ अब तक की नंबर वन फिल्म है। वहीं, दूसरे और तीसरे पायदान पर सलमान की फिल्में (प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान) शामिल हैं। 'दंगल' इस लिस्ट में आठवीं पोजिशन पर है।



2016 की दूसरी हाइएस्ट ओपनिंग फिल्म बनीं 'दंगल'...

- ईद के मौके पर रिलीज हुई 'सुल्तान' 2016 की हाइएस्ट ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म थी।

- सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर 'सुल्तान' ने पहले दिन 36.54 करोड़ कमाए थे।

- वहीं, 30 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 'दंगल' दूसरी पोजिशन पर है।

- लिस्ट में तीसरे नंबर पर सुशांत सिंह राजपूत स्टारर 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' है, जिसने 21.30 करोड़ कमाए थे।

- जबकि चौथे स्थान पर शाहरुख की फैन (कमाई 19.20 करोड़) और पांचवी रैंक हाउसफुल 3 (कमाई 15.21 करोड़) की है।